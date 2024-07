Le détaillant britannique Marks & Spencer n'est "pas mécontent" des performances actuelles d'Ocado Retail, sa coentreprise de supermarchés en ligne avec Ocado Group, a déclaré le président de M&S, Archie Norman, aux investisseurs mardi.

Au cours de l'exercice clos le 30 mars, la part de M&S dans la perte ajustée d'Ocado Retail a augmenté pour atteindre plus de 37 millions de livres (47 millions de dollars), et M&S a déjà critiqué la gestion de la coentreprise.

"Dans l'ensemble, nous ne sommes pas mécontents de la situation d'Ocado (Retail). Bien sûr, il y a beaucoup à faire... mais il se passe beaucoup de choses positives", a déclaré M. Norman lors de la réunion annuelle des actionnaires de M&S, en réponse à une question d'un investisseur.

Le PDG de M&S, Stuart Machin, a déclaré : "Les mauvaises nouvelles ont disparu" et a souligné la forte croissance actuelle des ventes d'Ocado Retail.

"Plus la croissance sera forte, plus nous pourrons bénéficier d'avantages en termes de coûts et plus nous pourrons faire profiter les clients de la valeur ajoutée", a-t-il déclaré, soulignant qu'une plus grande proportion de produits M&S était vendue sur le site.

M. Machin a déclaré que si la part de marché actuelle de M&S dans les magasins d'alimentation au Royaume-Uni, estimée à 3,6 % par le chercheur NIQ, était ajoutée aux ventes d'Ocado Retail, sa part de marché correspondrait à celle de Waitrose, voire la dépasserait.

Le détaillant et Ocado Group se disputent toutefois toujours le paiement final de la part de M&S dans la coentreprise créée en 2019.

M&S affirme que la coentreprise n'a pas rempli les critères de performance pour le paiement. Ocado Group affirme que l'objectif devrait être ajusté et a menacé d'intenter une action en justice.

"Une coentreprise est toujours un travail difficile, il y a toujours de petits points de friction", a ajouté M. Norman.

Le mois dernier, les actions d'Ocado Group ont chuté après que le groupe en ligne a déclaré que son partenaire canadien Sobeys avait suspendu l'ouverture d'un quatrième entrepôt robotisé.

