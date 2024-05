Marks & Spencer a réaffirmé mercredi sa position selon laquelle il n'est pas tenu d'effectuer un paiement final à Ocado Group pour sa part dans la coentreprise de supermarchés en ligne Ocado Retail.

En 2019, M&S a accepté de payer jusqu'à 750 millions de livres (955 millions de dollars) pour sa part dans la coentreprise, qui a permis à M&S de vendre ses produits alimentaires en ligne.

Le paiement final, qui dépend des résultats de la coentreprise au cours de l'exercice 2022/23, doit être effectué en août, mais les deux parties se disputent depuis des mois sur la question de savoir s'il doit être versé ou non.

En février, Ocado Group a admis que les résultats réels de la jv en 2022/23 étaient inférieurs à l'objectif requis pour le paiement automatique des 191 millions de livres.

Cependant, il a déclaré avoir identifié "des décisions et des actions significatives" prises par la direction d'Ocado Retail qui signifiaient que l'objectif devait être ajusté et que le paiement devait être effectué.

Elle a évoqué la perspective d'une "procédure judiciaire formelle" si aucun accord n'était trouvé.

Mais mercredi, le PDG de M&S, Stuart Machin, a refusé de revenir sur sa position.

"En ce qui concerne le paiement conditionnel, l'objectif de performance est binaire et dépendait de l'atteinte par ORL (Ocado Retail Limited) d'un niveau spécifié de bénéfices au cours de l'exercice financier, et ces bénéfices et cette performance n'ont pas été atteints", a-t-il déclaré aux journalistes après la publication des résultats annuels de M&S.

"Pour nous, c'est donc très clair, nous continuons à comptabiliser la valeur comptable (du paiement) à zéro.

Il a ajouté que les discussions se poursuivaient et que le "léger désaccord" n'avait pas d'incidence sur la gestion quotidienne de l'entreprise.

"Nous travaillons très bien avec Ocado Retail", a-t-il ajouté. (1 $ = 0,7855 livre) (Reportage de James Davey ; Rédaction de Kate Holton)