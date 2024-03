(Alliance News) - Ocado Retail Ltd a déclaré mardi que les ventes avaient fortement augmenté au début de 2024, stimulées par une gamme de produits plus large et des réductions de prix.

L'épicier en ligne, une coentreprise entre Ocado Group PLC et Marks & Spencer Group PLC, a déclaré que les ventes au cours des 13 semaines au 3 mars ont augmenté de 11% à 645,3 millions de livres sterling, contre 583,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Les actions d'Ocado Group ont augmenté de 1,6 % à 459,80 pence à Londres mardi. M&S était en hausse de 0,3% à 254,85 pence à Londres.

Les volumes de vente ont augmenté de 8,1 %, passant de 223,9 millions d'articles à 242,1 millions, la moyenne des commandes par semaine passant de 382 000 à 414 000, soit une hausse de 8,4 %.

Le nombre de clients actifs a dépassé le million, passant de 957 000 à 1,02 million, soit une hausse de 6,4 %.

La valeur du panier moyen a augmenté de 2,1 %, passant de 122,94 GBP à 125,47 GBP.

Ocado Retail a déclaré que l'attention continue portée à la stratégie des prix a entraîné une croissance du prix de vente moyen de 2,2 %, ce qui est nettement inférieur au marché.

Hannah Gibson, directrice générale d'Ocado Retail, a déclaré : "Nous avons bien commencé l'année".

"Au cours du premier trimestre, nous avons redoublé d'efforts : nous avons enrichi notre gamme de produits grâce à la forte croissance des gammes de produits d'épicerie de base de M&S et au lancement de Makers Market, en utilisant notre modèle unique pour mettre en valeur d'incroyables petites marques ; nous avons continué à améliorer les emplacements et la disponibilité des produits ; et nous avons baissé le prix de 1 700 produits supplémentaires dans le cadre de notre dernière grande promotion de baisse des prix, tout en continuant à développer la propre gamme d'Ocado.

M. Gibson a déclaré qu'il y avait "encore beaucoup de choses à faire" et qu'il était impatient de "placer la barre encore plus haut en 2024".

Ocado Retail a déclaré que ses prévisions publiées en février étaient inchangées.

Il continue de viser une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et une marge de bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 2,5 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

