Ocado Group PLC - épicier en ligne et concédant de licences technologiques basé à Hatfield, en Angleterre - annonce les résultats de l'appel d'offres lancé aux détenteurs d'obligations convertibles non garanties de premier rang à 0,875 % échéant en 2025 et d'obligations non garanties de premier rang à 3,875 % échéant en 2026. Elle indique que 427,2 millions de livres sterling ont été valablement présentées pour les obligations 2025 et que le prix d'achat des obligations 2026 s'élève à 276,3 millions de livres sterling, soit un total de 703,5 millions de livres sterling. Le prix d'achat pour les deux est de 93 %, de sorte que le prix d'achat total est de 654,3 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 392,88 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 54

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.