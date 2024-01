(Alliance News) - Ocado Group PLC a déclaré mardi qu'il était convaincu que sa "dynamique encourageante" se poursuivrait en 2024, prévoyant une nouvelle croissance des ventes alors qu'il a salué une période record pour les ventes de Noël.

La société d'épicerie en ligne et de technologie d'entreposage basée dans le Hertfordshire a fait état d'une hausse annuelle de 11 % de son chiffre d'affaires de détail, qui est passé de 549,3 millions de livres sterling à 609,4 millions de livres sterling au cours de la période de 13 semaines se terminant le 26 novembre.

Ocado a déclaré qu'il s'agissait de la quatrième période consécutive de croissance trimestrielle. Sur l'ensemble de l'exercice clos le 26 novembre, le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 7,0 % en glissement annuel, passant de 2,20 milliards de livres sterling à 2,36 milliards de livres sterling.

Les volumes commerciaux ont augmenté de 4,8 %, passant de 221,5 millions d'articles à 232,2 millions d'articles, tandis que le prix de vente moyen a augmenté de 5,4 %, passant de 2,61 GBP à 2,75 GBP. En outre, Ocado a compté davantage de clients actifs au cours des 13 semaines précédant le 26 novembre, soit 998 000, contre 942 000 un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 5,9 %.

En ce qui concerne la période hivernale, Ocado a déclaré avoir réalisé "un autre Noël record" et avoir atteint le niveau de ventes le plus élevé jamais enregistré au cours de la période de pointe de Noël. Hannah Gibson, directrice générale d'Ocado Retail, a déclaré : "Nous commençons la nouvelle année avec plus d'un million de clients actifs. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous allons consolider les bases que nous avons jetées cette année et placer à nouveau la barre très haut en matière d'épicerie en ligne. Nous disposons d'une plateforme vraiment solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer en 2024."

La société s'attend à une croissance globale du chiffre d'affaires à un chiffre dans la moyenne haute pour l'exercice 2024, parmi une "croissance soutenue des volumes" menée par des tendances positives dans l'acquisition de clients. Cependant, elle a averti que la croissance du chiffre d'affaires est susceptible d'être affectée par une croissance plus faible du prix de vente moyen, car l'inflation des prix des denrées alimentaires continue de décélérer.

Ocado a déclaré qu'elle poursuivait son chemin vers une marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'un chiffre moyen élevé à un chiffre à moyen terme. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré une marge brute de 42,4 %, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 41,6 % pour l'exercice 2021.

Ocado publiera ses résultats pour l'exercice 2023 le 29 février.

L'action Ocado a progressé de 5,7% à 654,08 pence l'unité mardi matin à Londres.

