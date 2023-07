(Alliance News) - Ocado Group PLC a confirmé mardi ses prévisions pour l'année, avec une croissance des revenus semestriels pour ses deux branches, l'épicerie et la technologie d'entreposage.

Les actions d'Ocado ont bondi de 12% à 650,41 pence chacune à Londres mardi matin, ce qui en fait la meilleure performance du FTSE 100. L'action est en hausse de 5,4 % depuis le début de l'année et de 76 % depuis la fin du mois de mai.

Le chiffre d'affaires du semestre clos le 28 mai a augmenté de 8,6 % pour atteindre 1,37 milliard de livres sterling, contre 1,26 milliard de livres sterling un an plus tôt. La perte avant impôts d'Ocado s'est creusée, passant de 211,3 millions de livres sterling à 289,5 millions de livres sterling.

La société a fait état de coûts exceptionnels d'une valeur de 77,2 millions de livres sterling, en nette augmentation par rapport aux 7 millions de livres sterling de l'année précédente. Les coûts de cette année comprennent 38,7 millions de livres sterling provenant d'un examen de la capacité du réseau britannique et 17,4 millions de livres sterling provenant de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle à recevoir de Marks & Spencer Group PLC pour sa participation de 50 % dans la coentreprise Ocado Retail.

Ocado a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement, perte de valeur et éléments exceptionnels de 16,6 millions de livres sterling, contre une perte de 13,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Ce semestre a également vu Ocado remporter de nouveaux contrats, a déclaré le directeur général Tim Steiner.

"Le groupe Ocado a bien progressé au cours des six derniers mois. Technology Solutions a continué à fournir notre plateforme Ocado Smart Platform, leader du secteur, dans le monde entier et l'ouverture du premier [centre de traitement des commandes] pour AEON, le plus grand détaillant alimentaire du Japon, à Chiba City, juste à côté de Tokyo, est un point de repère pour le secteur de l'épicerie", a déclaré le PDG.

"Ocado Intelligent Automation est bien placé pour signer ses premiers contrats de fourniture de solutions d'automatisation en dehors du secteur de l'épicerie, et nous sommes heureux d'annoncer des progrès significatifs dans notre programme de réussite des partenaires, où nos partenaires tels que Kroger constatent des améliorations tangibles de leur performance opérationnelle. Le succès de ce programme est important pour nos projets de croissance plus forte des commandes de nouvelles capacités".

Ocado, dont le siège est à Hatfield, a déclaré que le chiffre d'affaires de sa branche britannique Ocado Logistics a augmenté de 1,7 % en glissement annuel pour atteindre 335,2 millions de livres sterling. Dans la division Technology Solutions, qui fournit le service logistique Ocado Smart Platform aux partenaires du secteur de l'épicerie dans le monde entier, le chiffre d'affaires a bondi de 59 % pour atteindre 198,2 millions de livres sterling.

À lui seul, le chiffre d'affaires de la vente au détail a augmenté de 5,0 % pour atteindre 1,18 milliard de livres sterling. Le nombre de clients actifs a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 959 000. Le nombre moyen de commandes a augmenté de 4,0 % et la valeur du panier moyen a progressé de 1,5 % pour atteindre 121,22 livres sterling.

Ocado a indiqué que sa branche de vente au détail a récemment renoué avec les bénéfices, l'Ebitda ayant été positif pour chacun des mois du deuxième trimestre.

Pour ce qui est de l'avenir, Ocado a confirmé ses prévisions annuelles. Il s'attend à une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires d'Ocado Retail et à un Ebitda "légèrement positif" pour l'unité.

Pour le seul second semestre, l'entreprise a averti que les nombres de clients et de commandes pour le segment de la vente au détail "refléteront la comparaison plus difficile avec les actions significatives d'acquisition de clients" réalisées un an plus tôt. Toutefois, elle s'attend à ce que la croissance en volume reprenne au quatrième trimestre.

Les actions d'Ocado ont été soutenues récemment par un rapport indiquant qu'une tentative de rachat pourrait être en cours. En juin, le Times a rapporté qu'il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Amazon.com Inc. envisageait une offre pour Ocado.

