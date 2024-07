(Alliance News) - Ocado Group PLC a annoncé lundi une extension de son partenariat avec le détaillant japonais Aeon Next Co Ltd.

L'épicier en ligne basé à Hatfield, en Angleterre, et le concédant de licence technologique ont conclu un partenariat exclusif en 2019 pour développer les opérations en ligne de l'épicerie d'Aeon à l'aide de la plate-forme Ocado Smart Platform.

OSP est une solution configurable de bout en bout pour le commerce électronique, l'exécution des commandes et la logistique qui exploite l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Lundi, Ocado a déclaré qu'un troisième centre de traitement des commandes sera construit à Kuki-Miyashiro, au Japon, et sera mis en service en 2027.

Cette installation fait suite au premier CFC ouvert au Japon en juillet 2023 et à un deuxième qui devrait commencer ses activités en 2026.

En outre, Aeon modernisera ses opérations en direct en utilisant les technologies d'Ocado, notamment la solution automatisée On-Grid Robotic Pick picking, qui permettra d'améliorer la productivité du travail, a déclaré Ocado.

Tim Steiner, directeur général d'Ocado, a déclaré : "Ocado aide Aeon Next à offrir une expérience d'épicerie en ligne transparente aux clients de Tokyo. Nous sommes impatients d'offrir ce service à un plus grand nombre de clients dans les années à venir".

D'autres CFC sont prévus afin d'étendre le réseau existant d'Aeon, a déclaré Ocado.

Les actions d'Ocado ont augmenté de 5,7 % à 346,78 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

