(Alliance News) - Les actions d'Ocado Group PLC ont chuté jeudi, la société ayant déclaré qu'elle allait, avec Sobeys Inc, concentrer leurs ressources communes sur l'augmentation des volumes de commandes et de ventes à travers le réseau actuel au lieu de poursuivre les plans d'un nouveau "centre d'exécution".

Les actions d'Ocado ont chuté de 15 % à 300,80 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

L'entreprise technologique et de vente au détail de produits d'épicerie basée à Hertfordshire, en Angleterre, s'est associée à Sobeys, le deuxième plus grand détaillant alimentaire du Canada, en janvier 2018.

Les deux entreprises ont convenu de lancer une activité d'épicerie en ligne au Canada en utilisant les solutions de bout en bout au sein de la plateforme Ocado Smart.

Jeudi, Ocado a annoncé une pause dans la mise en service du quatrième centre de traitement des commandes de Sobeys à Vancouver, au Canada, prévue à l'origine pour 2025.

Ocado a également déclaré qu'elle et Sobeys avaient convenu de mettre fin aux conditions liées à l'exclusivité mutuelle.

"Ocado et Sobeys ont décidé pour l'instant de concentrer leurs ressources communes sur l'augmentation des volumes de commandes et de ventes dans le réseau actuel. Celui-ci comprend actuellement trois CFC dans les principaux marchés canadiens, à Toronto, Montréal et Calgary, et des solutions de traitement manuel dans près de 100 magasins", a déclaré Ocado.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

