Le groupe britannique Ocado a déclaré mercredi qu'il avait conclu son premier contrat en dehors de l'épicerie de détail, en fournissant sa technologie d'entrepôt robotisé à un site de l'unité canadienne du distributeur de médicaments McKesson Corp.

Les actions d'Ocado étaient en hausse de 7 % en fin d'après-midi après l'annonce de l'accord par le groupe de technologie et de supermarchés en ligne.

Le PDG Tim Steiner a déclaré que la technologie d'Ocado était parfaitement adaptée aux chaînes d'approvisionnement qui nécessitent un stockage dense, une gestion des stocks très précise et un contrôle des stocks sécurisé.

"Elle a fait ses preuves depuis plus de 20 ans dans l'un des environnements de chaîne d'approvisionnement les plus complexes, l'épicerie en ligne, et nous apportons maintenant notre expérience et notre propriété intellectuelle à d'autres secteurs", a-t-il déclaré.

Ocado a déclaré qu'elle recevrait des honoraires initiaux pendant le processus de construction et le paiement final lors de l'installation définitive. Elle percevra également une redevance annuelle liée à l'entretien et à la maintenance de la technologie.

Ocado a déclaré que l'impact de l'opération sera minime sur les flux de trésorerie et les bénéfices de l'exercice en cours. (Reportage de Prerna Bedi à Bengaluru et de James Davey à Londres ; rédaction de Shilpi Majumdar, Kirsten Donovan)