(Alliance News) - Les actions d'Ocado Group PLC ont progressé lundi après que Kroger Co a passé une commande pour une gamme de nouvelles technologies automatisées.

L'épicier en ligne basé à Hatfield, en Angleterre, et le concédant de licences technologiques ont qualifié ce développement de "significatif" dans le cadre de leur partenariat avec Kroger, l'un des principaux détaillants en alimentation des Etats-Unis.

Les actions d'Ocado ont augmenté de 7,1 % pour atteindre 404,83 pence à Londres lundi.

Kroger, dont le siège est à Cincinnati, dans l'Ohio, déploiera les technologies dans plusieurs centres de distribution existants de son réseau, ainsi que dans de futurs CFC.

Les dernières technologies "Re:imagined" comprennent des innovations propres à Ocado, telles que ses solutions de prélèvement robotisé en réseau et de chargement automatisé des cadres.

Ocado a déclaré que cette technologie était déjà déployée dans les CFC britanniques. À pleine capacité, l'OGRP devrait préparer plus de 70 % de sa gamme de produits d'épicerie en ligne.

Au début du mois, Ocado a déclaré que le détaillant japonais Aeon Next Co Ltd moderniserait ses opérations en direct en utilisant les technologies d'Ocado, y compris l'OGRP.

"Aujourd'hui marque une nouvelle étape passionnante dans notre partenariat avec Kroger",

a déclaré Tim Steiner, directeur général d'Ocado. "Nos CFC actuels contribuent déjà à offrir une qualité de service inédite à leurs clients à travers les États-Unis.

"Nous sommes impatients que ces dernières technologies améliorent encore cette proposition, ainsi que l'efficacité des opérations de Kroger dans les CFC actuels et futurs."

Ocado a annoncé un partenariat américain exclusif avec Kroger en mai 2018, et un engagement initial à construire une capacité équivalente à 20 CFC à travers les États-Unis.

En 2020, ce partenariat a été étendu pour inclure également la solution d'exécution en magasin d'Ocado.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.