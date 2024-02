Ocado, le groupe britannique de technologie et de supermarchés en ligne, parviendra "très probablement" à un accord négocié avec le détaillant Marks & Spencer sur le paiement final de la part de M&S dans la coentreprise Ocado Retail, a déclaré le patron d'Ocado jeudi.

En 2019, M&S a accepté de payer jusqu'à 750 millions de livres (949 millions de dollars) pour sa part dans la coentreprise, qui a permis à M&S de vendre ses produits alimentaires en ligne.

Un paiement final, dépendant des performances de la jv au cours de son exercice 2022/23, doit être effectué en août, les deux parties se disputant sur la question de savoir s'il doit être payé ou non.

Dans ses

résultats annuels

Ocado a admis que la performance réelle de la jv en 2022/23 était inférieure à l'objectif requis pour le paiement automatique des 191 millions de livres finales.

Cependant, elle a déclaré avoir identifié "des décisions et des actions significatives" prises par la direction d'Ocado Retail qui signifiaient que l'objectif devait être ajusté.

Pour se conformer aux règles comptables, Ocado a réduit la "juste valeur" de la contrepartie anticipée dans ses comptes à 28 millions de livres, ce que le PDG d'Ocado, Tim Steiner, a déclaré être un "chiffre ridiculement bas".

"Le contrat prévoit un processus d'ajustement des objectifs (...) qui est en cours actuellement", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Il serait plus raisonnable pour nous de parvenir à un accord négocié et c'est quelque chose que nous serions tout à fait disposés à faire", a-t-il ajouté, notant que la relation entre Ocado et M&S était "extrêmement solide".

La déclaration de résultats d'Ocado a toutefois évoqué la perspective d'une "procédure juridique formelle" si aucun accord n'est conclu.

"En fin de compte, j'espère que nous n'en arriverons jamais là, mais nous ne renoncerons pas à cette somme d'argent", a ajouté M. Steiner.

Un porte-parole de M&S a déclaré à propos du paiement : "Notre avis est que la performance financière d'Ocado Retail signifie que les critères pour le paiement de la performance n'ont pas été remplis. (1 $ = 0,7902 livre) (Reportage de James Davey ; Rédaction de Kate Holton et Sarah Young)