(Alliance News) - Ocado Group PLC a déclaré mercredi qu'il avait signé un accord pour Ocado Intelligent Automation avec McKesson Canada.

L'épicier en ligne basé à Hertfordshire et l'entreprise de technologie d'entrepôt ont déclaré que l'accord visait à fournir une technologie d'exécution automatisée à un site de distribution de McKesson.

Selon l'entreprise, cette technologie sera vendue en dehors du secteur de l'épicerie de détail, McKesson Canada étant un fournisseur de soins de santé canadien et le plus grand distributeur de produits pharmaceutiques du pays.

L'entreprise a ajouté qu'elle fournirait également les applications logicielles basées sur l'intelligence artificielle nécessaires au fonctionnement de la technologie à long terme.

Ocado recevra un paiement initial pendant la construction, ainsi qu'un paiement final à l'installation. Elle percevra également une redevance annuelle liée à l'entretien et à la maintenance.

Le directeur général, Tim Steiner, a déclaré : "Ce jour représente une nouvelle étape passionnante : "Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape passionnante en apportant les avantages étonnants de la technologie d'Ocado au secteur de la distribution et de la logistique des soins de santé. Notre technologie est parfaitement adaptée aux chaînes d'approvisionnement qui nécessitent un stockage dense, une gestion des stocks très précise et un contrôle des stocks sécurisé.

"Elle a fait ses preuves depuis plus de 20 ans dans l'un des environnements de chaîne d'approvisionnement les plus complexes, l'épicerie en ligne, et nous apportons maintenant notre expérience et notre propriété intellectuelle à d'autres secteurs. Nous sommes très heureux de nous développer au Canada".

