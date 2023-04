Ocado va fermer le site de traitement des commandes de Hatfield, mettant en péril 2.600 emplois

(Alliance News) - Ocado Group PLC a annoncé mardi que Ocado Retail Ltd prévoyait de fermer son centre de traitement des commandes clients de Hatfield, au nord de Londres.

Ocado Retail est une coentreprise entre l'épicier en ligne et la société de technologie d'entreposage Ocado Group PLC et le détaillant de produits alimentaires, de vêtements et d'articles pour la maison Marks & Spencer Group PLC. Les deux entreprises détiennent une participation de 50 %.

Ocado a déclaré que sa priorité était de redéployer les 2 300 employés basés à Hatfield, dans le Hertfordshire, vers d'autres sites, ajoutant qu'elle avait entamé un processus de consultation avec le personnel.

Le CFC de Hatfield est le plus ancien du réseau Ocado. Il exécute actuellement environ 20 % des commandes hebdomadaires d'Ocado. Celles-ci seront transférées vers ses installations de nouvelle génération au Royaume-Uni, dont le CFC qui ouvrira bientôt ses portes à Luton, non loin de là, a ajouté Ocado.

Les activités de Hatfield devraient cesser au cours de l'été, parallèlement à l'ouverture du site de Luton.

Cette décision intervient après que l'entreprise a mis au point "Ocado Re:Imagined" en 2022 pour améliorer la productivité et l'efficacité des CFC dans les opérations d'Ocado.

En ce qui concerne l'avenir, Ocado a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que la fermeture de Hatfield ait un impact matériel sur ses prévisions de résultats annuels. Ocado s'attend à de nouvelles améliorations en termes d'unités cueillies par heure de travail et d'expérience client, ainsi qu'à une capacité accrue pour les livraisons le jour même.

Tim Steiner, directeur général d'Ocado Group et président d'Ocado Retail, a déclaré : "Les clients d'Ocado.com continueront à bénéficier du même niveau de service exceptionnel dans toute la région, qui s'améliorera encore au fur et à mesure que les avantages de nos nouvelles technologies seront déployés dans le réseau.

"Nous souhaitons conserver le plus grand nombre possible de talents et d'expériences au sein de l'entreprise et nous prévoyons de garder une grande partie des collègues touchés par ces changements, que ce soit dans notre nouveau CFC de Luton ou dans l'ensemble de notre réseau britannique. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les personnes concernées tout au long de la consultation".

Les actions d'Ocado étaient en hausse de 0,9 % à 510,40 pence chacune à Londres mardi matin. Les actions de M&S étaient en baisse de 1,2 % à 162,70 pence.

