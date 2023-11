(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Tintra PLC - Banque DeepTech basée à Londres qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les habitants des marchés émergents à transférer de l'argent - A l'intention de demander l'approbation des actionnaires pour annuler ses actions de la négociation sur l'AIM à Londres lors d'une assemblée générale le 4 janvier. En cas de succès, l'annulation prendra effet au plus tard le 12 janvier. Au début du mois, la société a proposé de retirer ses actions de la cote, car elle s'éloignait d'une offre publique d'achat potentielle de LRB 35 Ltd. "Le conseil d'administration estime que Tintra serait mieux à même de réunir les capitaux nécessaires au développement de l'entreprise en tant que société privée", a déclaré la société.

GCM Resources PLC - société d'exploration et de développement des ressources axée sur le projet de charbon et d'électricité de Phulbari dans le nord-ouest du Bangladesh - Prolonge le protocole d'accord avec Power Construction Corp of China Ltd sur le développement de la mine de charbon de Pulbari jusqu'au 6 décembre 2024 à partir de mercredi prochain. L'entreprise déclare : "Cela permettra à PowerChina et GCM de continuer à travailler sur la détermination de la modalité pour PowerChina de devenir un partenaire de développement de la mine, sous réserve de l'approbation de la conformité interne de PowerChina et de tous les autres organismes de réglementation pertinents". La société annonce également qu'elle a tiré 300 000 GBP supplémentaires dans le cadre de sa facilité de crédit avec Polo Resources Ltd. Elle déclare qu'elle fera une autre annonce à la réception des fonds prélevés par Polo, ce qui prolongerait son fonds de roulement au-delà de la fin décembre 2023. À ce moment-là, elle aura utilisé la totalité de la facilité de 3,5 millions de livres sterling. Les fonds provenant de cette demande de prélèvement et les soldes de trésorerie existants seront suffisants pour financer la société jusqu'à la fin du mois de mars 2024.

Coca-Cola Europacific Partners PLC - Partenaire d'embouteillage de Coca-Cola dans 29 pays, basé à Uxbridge, Angleterre - John Galvin, directeur général de l'unité commerciale Allemagne, vend lundi 6 132 actions à un prix moyen de 61,01 USD chacune. La valeur totale est de 374.117 USD.

Ocado Group PLC - entreprise de technologie d'entreposage et d'épicerie en ligne basée à Hertfordshire - Le président Rick Haythornthwaite achète 9 500 actions à un prix de 5,61 GBP chacune mardi. La valeur totale est de 53 320 GBP.

BBGI Global Infrastructure SA - Société d'investissement en infrastructures basée à Senningerberg, au Luxembourg - La présidente du conseil de surveillance, Sarah Whitney, achète 54 900 GBP d'actions.

Staffline Group PLC - Société de recrutement et de formation basée à Nottingham, Angleterre - Selon Henry Spain Investment Services Ltd, une société associée au directeur non exécutif et président intérimaire Thomas Spain, achète 350 000 actions au prix de 23,5 pence chacune mardi. La valeur totale est de 82 250 GBP.

