Ocado Group plc est le n° 1 britannique de la distribution en ligne de produits alimentaires. Le CA (avent éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - distribution de détail (74,7%) ; - développement de solutions e-commerce (25,3%) : plateformes technologiques de distribution alimentaire en ligne, solutions logistiques, de livraison et de gestion des données clients, solutions logicielles intégrées, etc. Au 28/11/2021, le groupe exploite 10 centres de préparation de commandes implantés au Royaume Uni et aux Etats-Unis. 97,3% du CA est réalisé au Royaume Uni.