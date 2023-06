Comment l'université de Berkeley a tenté d'augmenter le nombre d'étudiants noirs sans recourir à la discrimination positive

Pourtant, à l'université de Californie à Berkeley, James Bennett, étudiant en philosophie, noir et philippin, ne voit pratiquement personne qui lui ressemble.

"Je n'ai rencontré que deux autres étudiants noirs dans toutes les classes que j'ai suivies", a déclaré M. Bennett, qui s'est inscrit à l'établissement phare du système en 2021.

La Cour suprême des États-Unis devrait se prononcer ce mois-ci dans deux affaires qui pourraient mettre fin à la discrimination positive dans les admissions aux universités à l'échelle nationale. Dans ce cas, les universités qui ont eu recours à des admissions tenant compte de la race pour augmenter le nombre d'étudiants issus de minorités se tourneront vers la Californie, l'un des neuf États qui interdisent déjà ce type de considérations dans leurs établissements publics d'enseignement supérieur.

La Californie a fait œuvre de pionnier en matière d'admission dans les universités sans tenir compte de la race, en utilisant des facteurs tels que le statut socio-économique et le lieu de résidence pour identifier les étudiants défavorisés, dont beaucoup sont issus de l'immigration ou d'origines ethniques diverses.

Ces efforts ont permis aux meilleurs établissements publics de l'État de rattraper une grande partie du retard pris en matière de diversité dans les années qui ont suivi l'adoption par les électeurs californiens de l'interdiction de la discrimination positive en 1996.

Toutefois, le nombre d'étudiants noirs et hispaniques inscrits dans de nombreux campus de l'université de Californie reste inférieur à celui de la population générale de l'État.

Berkeley, l'établissement le plus huppé du système selon la moyenne pondérée des notes obtenues au lycée, propose l'exemple le plus frappant de la lutte pour augmenter leur nombre, en particulier celui des étudiants noirs. Dans la classe de première année de l'automne 2022, seuls 228 étudiants sur près de 7 000, soit environ 3 %, s'identifiaient comme Noirs.

Femi Ogundele, vice-chancelier associé de Berkeley chargé des inscriptions et doyen des admissions au premier cycle, qui a quitté Stanford pour rejoindre Berkeley en 2019, a déclaré que le système de l'université de Californie devait mieux refléter la répartition démographique plus large de l'État, l'un des plus diversifiés du pays.

Selon les dernières données de recensement, la population de l'État est composée de 6,5 % de Noirs, 40 % d'Hispaniques, 35 % de Blancs, 16 % d'Asiatiques et 1,7 % d'Amérindiens.

"Je suis très fier des progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent", a déclaré M. Ogundele. "Mais je dirais aussi qu'il nous reste beaucoup de travail à faire.

La pénurie d'étudiants noirs a elle-même compliqué les efforts de recrutement visant à élargir les rangs de l'université, malgré sa distinction en tant que première université publique dans la liste des meilleures universités mondiales établie par U.S. News and World Report, et la réputation du campus en matière de politique progressiste. De nombreuses familles noires craignent que leurs élèves se sentent isolés et choisissent de les envoyer ailleurs, selon les administrateurs et les conseillers universitaires.

M. Ogundele, qui a fait de l'amélioration de la diversité un élément central de son travail, est venu à Berkeley pour renforcer le recrutement et la diversité.

Tyler Mahomes, un étudiant noir, portoricain et blanc de la banlieue de Los Angeles, a déclaré qu'il n'avait pas réalisé avant son arrivée à Berkeley à quel point il y aurait peu d'étudiants noirs.

"Lorsque vous arrivez sur le campus, vous voyez des athlètes noirs sur les murs et d'autres choses de ce genre, et cela crée presque une illusion quant à la diversité du campus", a-t-il déclaré. "Mais lorsque vous arrivez sur le campus et que vous n'êtes qu'un étudiant noir dans une classe de 80 personnes, vous vous demandez ce qui se passe. Où y a-t-il plus de gens qui me ressemblent ?"

EFFORTS DE RECRUTEMENT

À l'automne 1998, après l'entrée en vigueur de la Proposition 209 interdisant la discrimination positive, le nombre d'étudiants noirs et hispaniques a immédiatement baissé sur les campus de l'université de Californie.

L'impact a été le plus important dans les deux écoles les plus sélectives du système, UCLA et Berkeley, où les inscriptions des étudiants noirs et hispaniques de première année ont été réduites de moitié, a déclaré le système universitaire dans un mémoire d'amicus curiae déposé au nom des universités dans l'affaire de la Cour suprême en 2022.

Malgré quelques améliorations au cours des années qui ont suivi l'interdiction de la discrimination positive en Californie, la faible présence d'étudiants issus de milieux sous-représentés a un impact sur l'expérience de chacun sur le campus, selon le mémoire.

"De nombreux étudiants issus de groupes minoritaires sous-représentés, en particulier ceux des campus les plus sélectifs de l'université de Californie, se retrouveront souvent les seuls étudiants de leur race et/ou de leur ethnie dans une classe", indique le mémoire.

La diversité étant toujours autorisée comme objectif, les universités se sont concentrées sur l'élargissement du vivier de candidats et sur les efforts de recrutement visant à inscrire les étudiants issus de minorités une fois qu'ils ont été admis. Les meilleurs étudiants ont souvent l'embarras du choix.

Des programmes de sensibilisation ont été mis en place pour aider les élèves des écoles publiques à se préparer à l'entrée à l'université et les guider dans leurs démarches d'inscription, en mettant l'accent sur les écoles comptant un grand nombre d'élèves de couleur.

À Berkeley, le Bridge Multicultural Resource Center, financé par l'État, s'est efforcé d'augmenter le nombre de candidats issus de milieux sous-représentés, puis de leur proposer de la nourriture, des conseils et d'autres formes de soutien une fois qu'ils sont arrivés.

Allexys Cornejo, née d'une mère adolescente dans une famille de réfugiés salvadoriens et élève de catégorie C au lycée, a déclaré que le programme "Bridges" l'avait aidée à s'inscrire à Berkeley et lui avait proposé le soutien dont elle avait besoin pour obtenir son diplôme de sociologie au printemps.

Le taux d'inscription des étudiants hispaniques sur les neuf campus de l'université de Californie s'élevait à 27 % en 2022, soit une augmentation considérable par rapport aux 15 % enregistrés en 1995, avant la fin des mesures de discrimination positive, mais toujours bien en deçà des chiffres de la population. L'année dernière, les chiffres de Berkeley étaient parmi les plus bas du système.

Le nombre d'étudiants noirs dans l'ensemble du système, qui a oscillé entre 3 et 4 % pendant des décennies après l'interdiction de la discrimination positive, a augmenté l'année dernière pour atteindre 5 %.

Si d'autres campus du système ont eu du mal à recruter des étudiants noirs, le problème a été particulièrement douloureux à Berkeley, qui, dans le cadre de la discrimination positive, avait dépassé l'ensemble du système en termes d'inscriptions d'étudiants noirs. Malgré ses efforts en matière de recrutement et de rétention, les étudiants noirs ne représentaient que 3 % de la classe de première année entrant en 2022, soit environ la moitié de ce qu'ils représentaient en 1995.

Les étudiants asiatiques représentaient 43 % des étudiants de première année de Berkeley à l'automne 2022, contre 37 % en 1995. Les étudiants blancs représentaient 20 %, contre 30 % à l'époque de la discrimination positive.

DES OBSTACLES DIFFICILES À FRANCHIR

Les raisons exactes du retard des inscriptions des Noirs et des Hispaniques à Berkeley sont complexes et ne sont pas entièrement connues, selon les administrateurs.

D'une part, des facteurs tels que l'économie et la situation géographique d'une école ne sont plus aussi utiles pour recruter des étudiants noirs, selon M. Ogundele.

Alors que plus de 500 écoles publiques californiennes comptent 40 % d'élèves hispaniques, moins de 30 en comptent 40 % d'élèves noirs. La mobilité sociale, l'embourgeoisement et les vagues d'immigration ont modifié la démographie des quartiers qui comptaient autrefois une forte population noire.

L'aide financière est également un problème. Berkeley est en concurrence avec des écoles privées de haut niveau comme Stanford ou Harvard, qui disposent d'importantes dotations et peuvent proposer davantage de bourses, tout en ayant recours à la discrimination positive pour admettre des étudiants d'origines ethniques variées.

Judith Painter, conseillère universitaire basée à Sacramento, explique qu'elle a récemment travaillé avec un étudiant très performant issu d'un milieu immigré cambodgien défavorisé, qui a refusé l'UCLA et Berkeley au profit de Yale.

"Mais c'est davantage le pouvoir de la marque que tout ce qui a trait à UCLA ou Berkeley", a déclaré Mme Painter. "Yale est Yale.

L'UCLA, qui a dépassé Berkeley en termes d'admissions de Noirs ces dernières années, a exploité son plus large bassin d'anciens élèves fortunés qui peuvent aider l'université publique à proposer davantage de bourses, a déclaré john a. powell, professeur de droit et directeur de l'institut Othering and Belonging de Berkeley.

L'automne dernier, les étudiants noirs représentaient 7 % de la classe de première année de l'UCLA, soit le même pourcentage qu'avant l'interdiction de la discrimination positive.

Berkeley ne compte pas, parmi ses anciens étudiants, le même nombre de sportifs, d'artistes et d'hommes d'affaires riches et célèbres que Los Angeles, et certains diplômés noirs de Berkeley hésitent à recommander le campus à des jeunes qui se retrouveront dans une petite minorité, a-t-il déclaré.

Sa propre fille a choisi l'université Emory d'Atlanta plutôt que Berkeley pour ses études supérieures parce qu'elle souhaitait une communauté noire plus importante.

Shereem Herndon-Brown, conseillère universitaire et coauteur du livre "The Black Family's Guide to College Admissions", a déclaré que l'expérience de Berkeley devrait servir d'avertissement aux autres écoles quant aux difficultés qu'elles rencontreront en l'absence de discrimination positive.

"Elles s'essaient à l'équité, mais elles échouent", a-t-il déclaré.