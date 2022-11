Occident Petroleum : un bénéfice par action décevant au troisième trimestre

Entreprise pétrolière et gazière américaine, Occidental Petroleum a annoncé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre de 2022 de 2,5 milliards de dollars, ou 2,52 dollars par action contre 3,6 milliards et 3,47 dollars par action, un an plus tôt. Son bénéfice ajusté attribuable à ces actionnaires s'élève à 2,5 milliards de dollars, ou 2,44 dollars par action. Le consensus était plus élevé à 2,46 dollars par action.



Le bénéfice avant impôts sur les activités poursuivies du secteur pétrolier et gazier pour ce trimestre s'est élevé à 3,3 milliards de dollars, contre un bénéfice avant impôts de 4,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022.



Pour le troisième trimestre de 2022, les prix moyens des marqueurs WTI et Brent étaient respectivement de 91,55 dollars le baril et de 97,59 dollars le baril. Les prix mondiaux moyens réalisés du pétrole brut ont diminué d'environ 12 % par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 94,89 dollars le baril.



Le groupe pétrolier indique que "la baisse au troisième trimestre 2022 du pétrole et les revenus du gaz par rapport au deuxième trimestre de 2022 étaient dus à la baisse des prix du pétrole brut et des liquides de gaz naturel (LGN), partiellement compensée par des volumes de ventes plus élevés pour toutes les matières premières ".



Le bénéfice avant impôts des produits chimiques de 580 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2022 a dépassé les prévisions, soit 500 millions de dollars.



"L'excellente performance opérationnelle de nos activités au troisième trimestre a été un moteur clé de nos solides résultats financiers, nous permettant de relever nos prévisions pour l'ensemble de l'année pour tous nos segments d'activité et de générer des flux de trésorerie disponibles pour faire progresser la rémunération de nos actionnaires et désendetter notre bilan, a déclaré la présidente d'Occidental Petroleum Vicki Hollub.