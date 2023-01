Occidental Petroleum Corporation élit Claire O'neill au conseil d'administration

Occidental a annoncé que Claire O'Neill, ancienne députée et ministre de l'Énergie et de la Croissance propre du gouvernement britannique, et ancienne directrice générale, Climat et Énergie du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a été élue à son conseil d'administration, à compter du 17 janvier 2023. La nomination de Mme O'Neill fait passer la taille du conseil d'administration de huit à neuf administrateurs. Elle siégera au comité de gouvernance d'entreprise et de nomination et au comité de durabilité et d'engagement des actionnaires du conseil.

Mme O'Neill a plus de 16 ans d'expérience dans le domaine du conseil, de la finance et de la stratégie de croissance propre. Elle est actuellement coprésidente du Conseil consultatif sur les impératifs mondiaux pour le WBCSD, directrice du conseil d'administration et présidente du Conseil consultatif international pour Climate Impact X, et cofondatrice et coprésidente du Responsible Energy Forum, parmi d'autres rôles consultatifs de haut niveau concernant les questions de climat et de durabilité. Elle a été présidente désignée de la COP26 de 2019 à 2020, dirigeant la candidature réussie du Royaume-Uni pour accueillir le sommet mondial sur le climat à Glasgow.

Elle est titulaire d'une licence en géographie du Brasenose College de l'université d'Oxford et d'un master en administration des affaires de la Harvard Business School.