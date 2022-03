Le producteur pétrolier américain Occidental Petroleum a exposé mercredi ses plans pour faire progresser son activité de transition énergétique, notamment en dépensant entre 800 M$ et 1 Md$ pour une installation destinée à éliminer le dioxyde de carbone (CO2) de l'air. L'installation, le plus grand projet de capture directe de l'air (CDA) au monde, devrait commencer à être construite au cours du second semestre de cette année dans le bassin permien des États-Unis, pour un démarrage en 2024.

Les investissements comprendront trois centres de séquestration du carbone qui seront en ligne d'ici 2025 et 70 installations de capture directe de l'air d'ici 2035, a déclaré la directrice générale Vicki Hollub dans une présentation aux investisseurs. Les investissements de cette année dans les activités à faible émission de carbone de la société sont fixés à 275 millions de dollars. La société prévoit de générer plus d'argent pour les investisseurs avec l'activité de décarbonisation qu'avec ses activités chimiques actuelles, a déclaré M. Hollub.

"Il n'y aura tout simplement pas assez d'autres alternatives pour les compensations de CO2", a déclaré Hollub. "C'est donc une opportunité certaine".

Les actions ont gagné 2 % à 60,87 $ dans les premiers échanges mercredi.