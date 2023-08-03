* OCCIDENTAL S'ATTEND À CE QUE LA PRODUCTION DANS LES ROCHEUSES SOIT RÉDUITE À SON NIVEAU LE PLUS BAS AU TROISIÈME TRIMESTRE ; PRÉVOIT UNE LÉGÈRE BAISSE DE LA PRODUCTION DANS LE GOLFE DU MEXIQUE AU TROISIÈME TRIMESTRE PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE : CONF CALL
* OCCIDENTAL INDIQUE QUE LES MARGES GÉNÉRÉES PAR LE TRANSPORT DU BRUT DU MIDLAND VERS LA CÔTE DU GOLFE DES ÉTATS-UNIS VONT PROBABLEMENT SE COMPRIMER DAVANTAGE À LA SUITE DE LA RÉVISION ANNUELLE DES TARIFS DU FERC : CONF CALL
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'OCCIDENTAL DÉCLARE QUE LA SOCIÉTÉ VOIT DES OPPORTUNITÉS SUPPLÉMENTAIRES À OMAN POUR DES PUITS SUPPLÉMENTAIRES SIMILAIRES À CEUX DU BLOC 65 : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'OCCIDENTAL DÉCLARE QUE LE GOLFE DU MEXIQUE POURRAIT DEVENIR UNE ZONE DE CROISSANCE POUR L'ENTREPRISE AU COURS DES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* LE PDG D'OCCIDENTAL DÉCLARE QUE LE GOLFE DU MEXIQUE POURRAIT DEVENIR UNE ZONE DE CROISSANCE PLUS IMPORTANTE POUR L'ENTREPRISE AU COURS DES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES : CONF CALL Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise :