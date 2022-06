Warren Buffett augmente sa participation dans Occidental Petroleum à 16,3%

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a acheté 9,6 millions d'actions supplémentaires d'Occidental Petroleum Corp, portant ainsi sa participation à 16,3 %, alors que les actions de la compagnie pétrolière n'ont pas atteint leur plus haut niveau de l'année.

Les achats ont été effectués au cours de la semaine dernière et ont coûté environ 529 millions de dollars, a déclaré Berkshire dans un dépôt réglementaire mercredi. Ils s'ajoutent à un achat de 336 millions de dollars d'actions de la compagnie pétrolière par Berkshire le mois dernier, et à des achats de 7 milliards de dollars plus tôt cette année. Suite à ces achats, Berkshire possède maintenant environ 152,7 millions d'actions Occidental d'une valeur d'environ 8,52 milliards de dollars sur la base de la clôture de l'action Occidental mercredi, ce qui représente une baisse de plus de 21% depuis le sommet de l'année atteint en mai.

Toutefois, le cours de l'action Occidental est actuellement en hausse de plus de 90 % cette année, après avoir plus que doublé, car il a bénéficié des achats de Berkshire et de la hausse des prix du pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Berkshire est le plus grand actionnaire individuel d'Occidental. La société possède également des options d'achat de 83,9 millions d'actions Occidental, qui, si elles sont exercées, porteraient sa participation à plus de 25 %.

Berkshire a dépensé sans compter en 2022. Elle a dépensé 51,1 milliards de dollars en actions au premier trimestre, y compris une participation accrue de 25,9 milliards de dollars dans la société pétrolière Chevron Corp. Les analystes ont considéré Occidental et Chevron comme un moyen pour Berkshire de bénéficier de la hausse des prix du pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.