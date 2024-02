Ocean Harvest Technology Group plc est un producteur mondial, basé au Royaume-Uni, d'additifs pour l'alimentation animale à partir de mélanges d'algues multispécifiques. La société se concentre principalement sur la recherche, le développement et la vente d'algues et de produits auxiliaires. La société a développé une gamme de produits à partir de ses mélanges d'algues (OceanFeed), qui sont vendus en tant qu'ingrédients à des clients qui produisent des aliments pour animaux. Les produits à base d'algues OceanFeed sont spécifiquement mélangés pour répondre aux besoins en nutriments des ruminants, des porcs, de la volaille, du saumon, des crevettes, des chevaux et des animaux de compagnie. Sa gamme d'algues se compose d'OceanFeed Bovine, OceanFeed Poultry, OceanFeed Swine, OceanFeed Aqua, OceanFeed Equine et OceanFeed Pet. Ces produits sont proposés dans quatre formats différents : poudre, farine, granulés et crumble. Outre ses produits OceanFeed mélangés, la société vend également à certains clients des produits fabriqués à partir d'une seule espèce d'algue. Elle exploite un certain nombre de canaux de commercialisation, notamment des agents régionaux et des distributeurs.

Secteur Pêche et agriculture