La société britannique Ocean Outdoor conclut un accord de rachat de 580 millions de dollars avec son principal actionnaire.

Atoll Bidco, une unité de la société d'investissement privée Atairos, paiera 10,40 $ par action en espèces aux actionnaires, a déclaré la société cotée à Londres.

Atairos possède actuellement 37,9 % d'Ocean Outdoor, dont le conseil d'administration prévoit de recommander à l'unanimité aux autres actionnaires de voter en faveur de la transaction.

"La proposition d'Atairos peut apporter des avantages clairs à l'ensemble des parties prenantes, en apportant un soutien à Ocean alors qu'elle continue à investir dans son personnel et sa technologie et à étendre son champ d'action et sa portée sur des marchés nouveaux et existants", a déclaré Tim Bleakley, directeur général d'Ocean.

Les actions d'Ocean Outdoor étaient en baisse de 1,5 % à 10 $ à 8 h 50 GMT.