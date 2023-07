Ocean Power Technologies, Inc. est engagée dans la fourniture de produits et de services de conseil en matière de collecte et de communication de données océaniques, d'énergie marine, de communications offshore et de connaissance du domaine maritime (MDA). Les solutions de la société se concentrent sur trois domaines de services, les données en tant que service, qui comprennent les données collectées par ses véhicules autonomes Wave Adaptive Modular Vessel (WAM-V) ou ses lignes de produits PowerBuoy ; l'énergie en tant que service, qui comprend ses produits PowerBuoy et Subsea battery, et ses services de conseil stratégique. Le matériel de base de sa solution de connaissance du domaine maritime (MDAS) se compose d'un radar haute définition, d'une caméra optique et thermique haute définition stabilisée et d'un module de détection du système d'identification automatique des navires (AIS). Sa PowerBuoy (PB3) utilise des technologies qui convertissent en électricité l'énergie cinétique créée par le mouvement des vagues océaniques. La PowerBuoy hybride (PB hybride) est une plateforme alternative à la PB3 capable d'utiliser l'énergie solaire et éolienne.