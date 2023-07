Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente d'équipements spéciaux d'éclairage ambiant, ainsi qu'à la fourniture de services connexes. Les principaux produits de la société comprennent l'éclairage fixe, l'éclairage mobile et l'éclairage portable. Les produits de la société sont principalement utilisés dans l'énergie électrique, la métallurgie, les chemins de fer, les champs pétrolifères, la pétrochimie, la sécurité publique, la protection contre les incendies, le charbon, l'armée, les ports, les sites, l'aviation civile, la construction navale et les industries de fabrication de machines. La société distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Equipements et composants électriques