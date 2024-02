Ocean Sun AS est un fournisseur norvégien de technologies pour les systèmes photovoltaïques (PV) flottants. La société propose une technologie basée sur des panneaux photovoltaïques montés sur une membrane hydroélastique qui minimise l'utilisation de matériaux et permet le refroidissement direct des cellules photovoltaïques, augmentant ainsi l'efficacité de la production. La société propose à ses clients cette technologie, une conception détaillée et des solutions, ainsi que des fournisseurs agréés, tant pour les matériaux clés que pour les entreprises d'installation. La société ne fabrique pas les composants, mais propose des accords de licence, dans le cadre desquels les développeurs et les producteurs d'énergie dépendants se voient accorder des droits pour déployer la technologie dans leurs projets à travers le monde.