Baisse des bénéfices d'Ocean Wilsons en 2022 en raison d'une baisse des investissements ; perspectives incertaines

(Alliance News) - Ocean Wilsons Holdings Ltd a annoncé vendredi une baisse de ses bénéfices en 2022, en raison de l'évaluation de ses investissements.

L'investisseur et opérateur de Wilson Sons, une société de services maritimes au Brésil, a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté à 38,1 millions de dollars en 2022, contre 110,4 millions de dollars en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 %, passant de 396,4 millions USD à 440,1 millions USD. Cependant, Ocean Wilsons a enregistré une perte de valeur de 47,9 millions USD dans son portefeuille d'investissements, contre un gain de 49,5 millions USD.

La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 18,78 GBP, en hausse de 18 % par rapport aux 15,95 GBP de l'année précédente.

La société a déclaré un dividende de 70 cents US par action pour 2022, inchangé par rapport à 2021.

En ce qui concerne l'avenir, Ocean Wilsons a déclaré que le premier trimestre 2023 est similaire au premier trimestre 2022 en ce qui concerne l'incertitude générale, les chaînes d'approvisionnement, la sécurité alimentaire et les conflits armés. En outre, la présidente Caroline Foulger a déclaré : "L'année 2023 a déjà été secouée par les effets sur les secteurs bancaires américain et mondial de la disparition de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, ainsi que par l'incertitude actuelle concernant le Crédit suisse et d'autres établissements éventuels. L'impact à moyen terme de cette situation sur les marchés financiers fait l'objet de nombreux débats, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a toujours peu d'espoir de prévisibilité".

Toutefois, Ocean Wilsons a déclaré que l'inflation commençait à diminuer et que les taux d'intérêt s'approchaient "probablement" de leur maximum.

Quant à Wilson Sons, son opérateur maritime basé à Rio de Janeiro, il s'attend à un relâchement des contraintes qui pèsent sur l'industrie mondiale du transport maritime, en visant une croissance des revenus et une efficacité opérationnelle.

Les actions d'Ocean Wilson Sons étaient en baisse de 1,7 % à 894,84 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.