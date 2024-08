Ocean Wilsons Holdings Limited est une société holding d'investissement. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exploite une société de services maritimes au Brésil et détient un portefeuille d'investissements internationaux. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les services maritimes et les investissements : Services maritimes et Investissements. Le secteur des services maritimes fournit des services de remorquage et d'agence maritime, de terminaux portuaires, d'offshore, de logistique et de chantiers navals au Brésil. Le secteur des investissements détient un portefeuille diversifié d'investissements internationaux. La société exploite le terminal à conteneurs Tecon Rio Grande à Rio Grande, Rio Grande do Sul, et le terminal à conteneurs Tecon Salvador à Salvador Bahia. Dans son chantier naval de Guaruja, à Sao Paulo, Wilson Sons construit et entretient ses flottes offshore et de remorquage, et propose la construction de navires de petite et moyenne taille pour des tiers. Ses filiales comprennent Ocean Wilsons (Investments) Limited (OWIL) et Wilson Sons S.A. (Wilson Sons).