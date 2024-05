OceanaGold Corp est un producteur intermédiaire d'or et de cuivre. La société possède un portefeuille de quatre mines en exploitation : la mine d'or Haile aux États-Unis, la mine Didipio aux Philippines et les exploitations Macraes et Waihi en Nouvelle-Zélande. L'or, le cuivre et l'argent produits par la société sont essentiels aux secteurs des énergies renouvelables et des transports, aux dispositifs médicaux vitaux et à la technologie qui relie les communautés du monde entier. La mine d'or et de cuivre de Didipio est située à Luzon, aux Philippines. Elle produit de l'or et de l'argent sous forme de lingots et du cuivre sous forme de concentré. L'exploitation de Macraes, sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, est une mine d'or en activité. L'exploitation Waihi de la société, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, est une exploitation souterraine. La mine d'or Haile, située à Kershaw, en Caroline du Sud, est une mine d'or de la côte est.

Secteur Or