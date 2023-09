OceanaGold Corporation a annoncé qu'elle a extrait le premier minerai de développement du souterrain Horseshoe et qu'elle est en bonne voie pour livrer le premier minerai de stope en octobre 2023 à sa mine d'or Haile (" Haile ") aux États-Unis. La société fait également le point sur les opérations à ciel ouvert et les activités d'exploration à Haile. La mine souterraine Horseshoe produit son premier minerai : Le développement de la mine souterraine Horseshoe a progressé avec environ 2 230 mètres (" m ") de développement total à ce jour.

Le développement latéral est bien avancé aux niveaux 1025 et 1000, et la descenderie a progressé jusqu'au niveau 975. Le minerai de développement équivalant à ~3 800 tonnes du niveau 1025 a été extrait et est actuellement stocké en surface en vue de son traitement. Il est prévu d'exploiter trois chantiers en 2023, à partir d'octobre.

Les tailles des chantiers varient de 25 000 à 35 000 tonnes et seront initialement exploités aux niveaux 1000 et 975, la production totale de minerai des chantiers devant contribuer à hauteur d'environ 90 000 tonnes au plan de mine en 2023. L'abattage souterrain devrait s'accélérer au cours du quatrième trimestre et atteindre le taux d'exploitation cible à la mi-2024. Le forage de contrôle de la teneur sur un espacement de 15 m par 20 m progresse depuis le souterrain avant le développement, avec neuf trous forés à ce jour.

Les trous se réconcilient toujours bien avec le modèle de bloc et donnent confiance dans les ressources alors que nous approchons de nos premiers arrêts. Mise à jour des opérations à Haile : Comme indiqué dans les résultats du deuxième trimestre, le plan minier à court terme à Haile a été affecté par une réconciliation négative des teneurs dans les niveaux inférieurs de la fosse de la zone du moulin. Nous prévoyons maintenant que la production d'or de Haile au troisième trimestre sera d'environ 23 000 onces et que la production annuelle sera d'environ 25 000 onces, ce qui est inférieur aux prévisions pour 2023.

Nous prévoyons également que les coûts décaissés et l'AISC du troisième trimestre de Haile seront sensiblement plus élevés en raison de la baisse de la production d'or. Les prévisions pour l'année 2023 pour Haile seront mises à jour avec la publication des résultats du troisième trimestre. OceanaGold continue de s'attendre à se situer dans la fourchette des prévisions de production d'or consolidée pour l'ensemble de l'exercice, compte tenu de la solide performance opérationnelle attendue à Didipio et Macraes, bien qu'elle se situe vers le bas de la fourchette.

Conformément au calendrier d'exploitation de 2023, l'exploitation de la fosse Mill Zone s'est achevée en août 2023 et est passée au décapage de la phase II de Ledbetter. Pendant la transition entre les fosses, les matériaux destinés à l'usine proviennent des stocks de surface, Horseshoe Underground et la fosse à ciel ouvert de Ledbetter fournissant progressivement du minerai à traiter au quatrième trimestre. Malgré une mauvaise réconciliation des teneurs dans les bancs inférieurs de la fosse de Mill Zone aux deuxième et troisième trimestres de 2023, Mill Zone s'est réconciliée avec les attentes du modèle de ressources (+1% d'onces) depuis le début de l'exploitation minière en 2018.

La réconciliation négative à court terme observée au cours des deux derniers trimestres est une combinaison de la variation locale de la teneur et de l'espacement plus large des forages dans les bancs inférieurs de la fosse. Pour plus de détails sur la réconciliation à long terme de Haile, veuillez consulter le communiqué de presse sur les réserves et les ressources 2022 daté du 31 mars 2023. Mise à jour sur l'exploration à Haile : Un programme de définition des ressources et de forage de conversion à Horseshoe Underground totalisant ~18,400m est en cours et devrait être complété d'ici la fin de 2024.

À ce jour, des forages de conversion totalisant 2 617 m en six trous ont été réalisés, et 2 600 m supplémentaires sont prévus d'ici la fin de l'année 2023. Le forage a ciblé la conversion des ressources présumées de la partie inférieure de Horseshoe avec deux trous à ce jour, UGD0001 et UGD0002. UGD0001 a subi une déviation importante et n'a pas donné de résultat significatif, tandis que UGD0002 a donné 73,9 m à 13,03 g/t Au, soit une teneur supérieure aux attentes.

L'extension inférieure de la ressource Horseshoe reste ouverte. Le forage de conversion des ressources s'est poursuivi à Palomino, situé à environ 800 mètres au sud-ouest de la mine souterraine Horseshoe, et où l'accès futur pourrait être assuré par l'infrastructure souterraine (figure 3). Après la coupure des données pour la déclaration annuelle des ressources et des réserves de fin d'année 2022, 9 818 m et 19 trous de forage de conversion des ressources ont été réalisés. Tous les trous sauf deux ont recoupé la minéralisation et ont donné des résultats conformes aux attentes, notamment 60,4 m à 7,95 g/t Au dans le trou DDH1164 et 40,0 m à 3,50 g/t Au dans le trou DDH1189.

Le programme de conversion des ressources de Palomino est maintenant terminé et une mise à jour du modèle de ressources est prévue pour le premier trimestre 2024, après réception de toutes les analyses en suspens du laboratoire. Vingt trous d'exploration régionaux dans le bail minier ont été forés depuis la surface en 2023 sur des cibles de stade précoce (Horsetail, Aquarius, Ramona, Capricorn) et d'extension (Palomino), testant le contact métasédimentaire-métavolcanique prospectif là où le contact est mal défini ou peu foré (figure 4). Deux interceptions significatives ont été obtenues dans l'extension nord-est du gisement Palomino : le sondage DDH1177 a recoupé 7,5 m à 3,65 g/t Au sur 527,7 m et le sondage DDH1173 a recoupé 6,3 m à 2,89 g/t Au sur 483,5 m.

Le forage de la cible d'extension Ledbetter a commencé et se poursuit.