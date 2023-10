Oceaneering International, Inc. est une entreprise technologique mondiale. Elle fournit des services et des produits d'ingénierie et des solutions robotiques aux secteurs de l'énergie offshore, de la défense, de l'aérospatiale, de la fabrication et du divertissement. Ses segments comprennent la robotique sous-marine, les produits manufacturés, le groupe des projets offshore (OPG), la gestion de l'intégrité et les solutions numériques (IMDS), et les technologies aérospatiales et de défense (ADTech). Le segment Subsea Robotics comprend ses activités de véhicules télécommandés (ROV), de services de levés et d'outillage ROV. Le segment Produits manufacturés fournit des systèmes de distribution, tels que des ombilicaux de contrôle de la production et des systèmes de connexion constitués de matériel sous-marin spécialisé, et propose des solutions clés en main. Son segment OPG fournit un portefeuille de capacités et de solutions de projets sous-marins intégrés. Son segment IMDS fournit des services de gestion de l'intégrité des actifs, de gestion de la corrosion, d'inspection et d'essais non destructifs. Le segment ADTech fournit des services et des produits gouvernementaux.