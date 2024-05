OceanFirst Financial Corp. est une société holding pour OceanFirst Bank N.A. (la Banque). La Banque est une banque régionale à service complet qui propose des produits et services financiers, notamment des financements commerciaux et de consommation, des services de dépôt et des produits et services de gestion de patrimoine, dans tout le New Jersey et sur les marchés métropolitains de Philadelphie, New York, Baltimore et d'autres. Les prêts commerciaux de la Banque comprennent des prêts immobiliers multifamiliaux et commerciaux, des prêts à la construction commerciale et des prêts commerciaux et industriels. Les principales sources de financement de la Banque sont les dépôts, les paiements de capital et d'intérêts sur les prêts et les investissements, et d'autres emprunts. Elle génère également des revenus autres que les intérêts, tels que des revenus provenant des services de cartes bancaires, des produits et services de fiducie et de gestion d'actifs, des services de comptes de dépôt et autres. Elle exploite environ 37 succursales et installations de production de dépôts situées dans le New Jersey et dans les zones métropolitaines de New York et de Philadelphie.

Secteur Banques