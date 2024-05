Oceania Healthcare Limited est un fournisseur de services de santé de qualité supérieure basé en Nouvelle-Zélande. La société opère à travers trois segments : les opérations de soins, les opérations de village et autres. Le secteur des soins est engagé dans la fourniture de produits, tels que les lits de soins traditionnels et les suites de soins. Le secteur est impliqué dans la fourniture d'hébergement, de soins et de services connexes aux résidents des maisons de retraite de la société ; et de services, tels que les repas et les forfaits de soins pour les résidents de la vie indépendante. Le secteur des opérations de village est engagé dans la fourniture de produits, tels que des logements indépendants et des propriétés locatives. Le secteur est impliqué dans la fourniture d'hébergement et de services connexes aux résidents indépendants dans les villages de retraite de la société. L'autre secteur est impliqué dans la fourniture de services de soutien à la société, qui comprend l'administration, le marketing et les opérations. En outre, ce secteur comprend la fourniture de formations par le Wesley Institute of Learning.

Secteur Installations et services en soins de santé