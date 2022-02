Données financières INR USD EUR CA 2021 1 042 M 13,8 M 12,1 M Résultat net 2021 22,0 M 0,29 M 0,26 M Dette nette 2021 139 M 1,84 M 1,61 M PER 2021 31,8x Rendement 2021 - Capitalisation 720 M 9,56 M 8,38 M VE / CA 2020 0,61x VE / CA 2021 0,80x Nbr Employés 85 Flottant 10,6% Graphique OCEANIC FOODS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) OCEANIC FOODS LIMITED -5.88% 10 NESTLÉ S.A. -6.40% 354 468 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 0.59% 92 601 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD -7.95% 49 416 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 13.09% 42 789 THE KRAFT HEINZ COMPANY -3.26% 42 511