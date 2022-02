OceanPal Inc. Annonce l'annulation du contrat d'affrètement à temps et un nouveau contrat à court terme pour le M/V Calipso

OceanPal Inc. a annoncé l'annulation du contrat d'affrètement à temps avec Crystal Sea Shipping Co. Limited pour son navire Panamax de vrac sec, le m/v Calipso, comme annoncé le 11 février 2022. Les affréteurs ont exercé leur droit d'annuler le contrat d'affrètement à temps puisque le navire n'a pas été livré, en raison de retards imprévus lors des opérations d'accostage et de déchargement, sans rapport avec l'état du navire, dans le délai convenu au préalable. La société a également annoncé que, par le biais d'une filiale distincte détenue à 100 %, elle a conclu un contrat d'affrètement à temps avec Atlantic Coal And Bulk Pte. Ltd. pour le navire susmentionné, à un taux d'affrètement brut de 17 850 USD par jour, moins une commission de 5% versée à des tiers, pour environ vingt-cinq (25) jours. L'affrètement a commencé plus tôt, le 18 février 2022. Le “Calipso” ; est un vraquier sec Panamax de 73 691 tpl construit en 2005.