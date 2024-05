EQS-News: oceansix future paths Ltd. / Mot-clé(s) : Autres

OCEANSIX FUTURE PATHS FAIT L’ACQUISITION D’ORIGINAL REPACK OY



16.05.2024 / 10:00 CET/CEST





Tel Aviv, Israël (15 mai 2024) – oceansix Future Paths Ltd. (« Oceansix » ou la « société »), une société leader en matière de solutions technologiques avancées de recyclage et de fabrication, présent à la Bourse de croissance TSX à Toronto (TSXV : CUSIP 001194828, OSIX), à New York (OTCQB : AKMYF) et à la Bourse de Francfort (WKN : A3EFB0, ISIN : IL0011948283, 5FC0), a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu aujourd’hui un accord sur l’achat d’actifs (la « accord ») en vertu de laquelle oceansix, par l’intermédiaire de sa filiale Oceansix S.L., a acheté les activités d’Original RePack Oy (« RePack »), une pionnière des systèmes d’emballage réutilisables qui, depuis dix ans, a fait ses preuves (l’« acquisition »). L’acquisition permettra à la société de réduire la dépendance à l’égard des emballages à usage unique dans les livraisons de commerce électronique, qui connaissent une croissance exponentielle et atteindront un volume annuel de 161 milliards de colis en 2022.

Détails de la transaction

La contrepartie globale à verser dans le cadre de l’acquisition, basée sur le cours actuel des actions de la société, est évaluée par les parties à 2 392 912 $ CAN. En vertu de l’accord, Oceansix a repris les activités de RePack en échange de ce qui suit : (i) l’émission de 24 948 840 actions ordinaires du capital de la société (les « actions ») aux actionnaires de RePack ; et (ii) un paiement de 108 000 $ USD (l’équivalent de 147 517 $ CA, selon les taux de change actuels) (le « paiement en espèces ») à la clôture. 15 282 176 actions ont été émises aux actionnaires de RePack à la clôture de l’acquisition, le solde devant être émis aux actionnaires de RePack en un maximum de quatre versements ultérieurs, choisis au gré de RePack.

L’acquisition est une transaction sans lien de dépendance. Toutes les actions émises en vertu de l’accord ne pourront être négociées pendant quatre mois et un jour après leur émission. L’accord et l’acquisition restent soumis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX(la « Bourse »). Le prix par action des actions émises après la clôture aux actionnaires de RePack sera assujetti au cours de l’action de la société au moment de leur émission et calculé conformément aux règles de la Bourse.

Oceansix renforce son engagement à remodeler l’industrie de l’emballage

« En tant que force pionnière de l’innovation durable et de l’ingénierie de rupture, notre récente acquisition de Repack marque une étape importante dans notre voyage vers un avenir plus durable », ajoute Elad Hameiri, PDG d’oceansix. « Avec RePack, nous entrons dans une nouvelle ère où les emballages sont désormais utilisables et réutilisables. »

Une satisfaction durable. Service de livraison.

RePack, qui est désormais le pilier central de la mission d’oceansix, a été la première entreprise à introduire les emballages réutilisables dans le commerce électronique. Jonne Hellgren, PDG de RePack, commente : « Ensemble, nous menons le mouvement contre les emballages à usage unique en créant un véritable système circulaire. « Réduire. Réutiliser. RePack » devient plus qu’un slogan, c’est notre mantra opérationnel. »

Une nouvelle alliance pour la fin des déchets d’emballage

Cet appel à l’action reflète la vision commune d’oceansix et de RePack pour des livraisons plus propres et plus efficaces. Jonne Hellgren souligne : « Avec oceansix, nous serons en mesure de rendre le développement durable simple et attrayant, en créant une boucle continue de bienfaits. Pour y arriver, il nous faut plus qu’un simple produit réutilisable. Il nous faut un système véritablement circulaire et évolutif. »

Une rébellion contre le statu quo

La mission commune est définie sans équivoque : rendre les emballages réutilisables très simples et pratiques pour les détaillants et leurs clients. « Cette collaboration n’est pas une expérience de démarrage, mais une solution mature, crédible et évolutive afin de révolutionner l’industrie de l’emballage du commerce électronique », a souligné Elad Hameiri, PDG d’oceansix. Les emballages réutilisables de RePack, soutenus par les 30 ans d’expérience d’oceansix en matière d’exécution commerciale et de technologie propriétaire innovante, pourraient finalement devenir la solution standard pour l’emballage du commerce électronique et mettre fin aux déchets d’emballage à usage unique. Elad Hameiri insiste en disant : « Il ne s’agit pas seulement d’une fusion, mais d’une rébellion contre le statu quo. »

Initiative RePack : Continuer à emballer, arrêter de jeter

Pour en savoir plus sur la manière dont oceansix et RePack façonnent l’avenir du commerce électronique, visitez nos sites web à l’adresse oceansix.com et RePack.com. Communiquez avec nous sur LinkedIn, Instagram et rejoignez-nous dans notre voyage vers la réduction des déchets d’emballage et la création d’expériences plus durables et engageantes pour les consommateurs.

À propos d’oceansix

oceansix Future Paths Ltd. reste à l’avant-garde de la création de solutions durables qui non seulement convertissent les déchets en produits de valeur, mais défendent également les principes d’une économie circulaire. L’engagement indéfectible d’Oceansix en faveur de la durabilité est renforcé par son alliance stratégique avec RePack, qui amplifie son incidence sur les défis environnementaux mondiaux.

À propos de RePack

RePack est plus qu’un simple fournisseur d’emballages réutilisables ; il s’agit d’une entreprise innovante qui révolutionne la façon dont les entreprises abordent l’emballage. Plutôt que de se contenter de vendre des emballages à répétition, RePack se consacre à la mise en place de systèmes de réutilisation efficaces qui éliminent la nécessité pour les entreprises de se réapprovisionner sans cesse en emballages.

La mission de RePack est claire : fournir des solutions d’emballage réutilisables innovantes qui non seulement réduisent l’empreinte écologique des livraisons, mais améliorent également l’expérience globale du client.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur des attentes et des projections actuelles au sujet d’événements futurs. De manière générale, les déclarations et informations prospectives peuvent être identifiées par des formulations utilisant des termes tels que « s’attendre à », « viser », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « chercher à », « estimer »ou « vouloir ». Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances qui peuvent faire en sorte que les résultats effectifs diffèrent matériellement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant la réduction de la dépendance à l’égard des emballages à usage unique dans les livraisons de commerce électronique, l’émission du solde des actions et l’obtention de l’approbation de la Bourse pour la clôture de l’acquisition. oceansix ne s’engage pas à actualiser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Approbation et exactitude

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Cordialement

Elad Hameiri, PDG | oceansix future paths Ltd

+34673435571

Jonne Hellgren, PDG d’Original RePack OY

Relations avec les investisseurs

RB Milestone Group LLC (RBMG)

oceansix@rbmilestone.com