OCI Co Ltd est une société basée en Corée qui fabrique et vend principalement des produits chimiques. La société opère à travers deux segments. Le segment des produits chimiques de base comprend principalement des produits tels que le polysilicium pour semi-conducteurs, le peroxyde d'hydrogène, l'acide phosphorique, la silice pyrogénée et le chlore-alcali. Le segment des produits pétrochimiques et des matériaux carbonés comprend principalement des produits tels que le noir de carbone et le brai.

