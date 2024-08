OCI N.V. est l'un des principaux producteurs et distributeurs mondiaux d'azote, de méthanol et d'hydrogène. Il contribue à la décarbonisation des industries à forte intensité énergétique qui façonnent, nourrissent et alimentent le monde. Grâce à ses produits plus propres et à ses solutions pratiques, OCI N.V. améliore la façon de travailler et de vivre en rendant les transports plus propres, les produits plus écologiques et les récoltes meilleures. En tant que leader révolutionnaire de son industrie, le groupe soutient aujourd'hui la sécurité alimentaire et énergétique, et développe des solutions plus propres pour demain. OCI N.V. est positionné stratégiquement avec des capacités et des actifs mondiaux inégalés, ce qui lui donne l'infrastructure et le réseau nécessaires pour fournir des produits de haute qualité, rapidement et à grande échelle.