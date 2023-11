Octopus AIM VCT 2 plc est un fonds de capital-risque basé au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est d'investir dans une série de sociétés cotées sur le marché des investissements alternatifs (AIM) ou sur l'Aquis Stock Exchange dans divers secteurs, qui ont le potentiel de croître et d'augmenter leur valeur. L'objectif de la société est d'investir dans une gamme de sociétés principalement cotées sur l'AIM afin de fournir aux actionnaires des dividendes attrayants exonérés d'impôts et une croissance du capital à long terme. La société investit dans divers secteurs, notamment les logiciels et les services informatiques, le matériel et les équipements technologiques, les équipements et les services médicaux, la construction et les matériaux, les services de banque d'investissement et de courtage, les détaillants, les médias, l'énergie, les voyages et les loisirs, l'aérospatiale et la défense, et d'autres secteurs. Le gestionnaire d'investissement de la société est Octopus Investments Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds