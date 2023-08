Octopus AIM VCT 2 PLC - fonds de capital-risque investissant dans des sociétés cotées sur l'AIM - Le rendement total pour le semestre qui s'est terminé le 31 mai est négatif de 8,8 %, contre -20 % un an plus tôt et -28 % pour l'ensemble de l'exercice 2022. La valeur nette d'inventaire par action chute de 24% à 53,9 pence au 31 mai, contre 70,5 pence un an plus tôt, et de 13% par rapport à 61,6 pence au 30 novembre. Le dividende intérimaire est réduit de 14 %, passant de 2,1 pence à 1,8 pence.

Les six derniers mois ont été "une période frustrante pour les investisseurs dans les petites entreprises", commente le gestionnaire d'investissement. "Les bonnes sociétés de croissance qui réalisent de bonnes affaires ont vu le cours de leurs actions et leurs notations chuter car les investisseurs ont hésité à prendre des risques. Perspectives d'avenir : "L'équilibre du portefeuille en faveur des sociétés rentables demeure, et le gestionnaire d'investissement est convaincu qu'il y aura encore suffisamment d'opportunités pour investir nos fonds dans de bonnes sociétés à la recherche de capital de croissance à des valorisations attrayantes, ce qui devrait se traduire par une amélioration des rendements futurs."

Le VCT détient 85 entreprises, contre 92 l'année précédente.

Cours actuel de l'action : dernier cours à 50,35 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 23%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.