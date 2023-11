Octopus Apollo VCT plc est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. La société offre à ses actionnaires des dividendes non imposables et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés principalement non cotées. Elle investit principalement dans des petites entreprises non cotées du Royaume-Uni qui devraient être éligibles aux VCT. La société investit dans des petites entreprises à risque plus élevé qui ont déjà mis leur produit ou service sur le marché. La société offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille diversifié de plus de 40 sociétés établies et en développement, issues de différents secteurs. La société investit dans divers secteurs, tels que la technologie, la santé, l'énergie, la fabrication et l'ingénierie, les services aux entreprises, les biens de consommation, la vente au détail, etc. La société est gérée par Octopus Investments Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds