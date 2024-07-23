2024DD987523
23 juillet 2024
FR0013310281 - DD183152
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Bertrand VERGNE, PDG
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : OCTOPUS BIOSAFETY
LEI : 969500N9JR2SWLNAY585
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 05 mai 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.7000 Euro
VOLUME : 30 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.7000 Euro
VOLUME : 30 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 28 décembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 1.0000 Euro
VOLUME : 7 002.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 1.0000 Euro
VOLUME : 7 002.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 26 mai 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.8000 Euro
VOLUME : 300.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.8000 Euro
VOLUME : 300.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 27 mai 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.9800 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.9800 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 5
DATE DE LA TRANSACTION : 08 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.4000 Euro
VOLUME : 500.0000
PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.5000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 6
DATE DE LA TRANSACTION : 09 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro
VOLUME : 985.0000
PRIX UNITAIRE : 3.7000 Euro
VOLUME : 15.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.6015 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 7
DATE DE LA TRANSACTION : 11 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.0000 Euro
VOLUME : 2 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 8
DATE DE LA TRANSACTION : 17 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.6000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 9
DATE DE LA TRANSACTION : 18 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.8000 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.8000 Euro
VOLUME : 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 10
DATE DE LA TRANSACTION : 22 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro
VOLUME : 753.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.0000 Euro
VOLUME : 753.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 11
DATE DE LA TRANSACTION : 29 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.0000 Euro
VOLUME : 2 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 12
DATE DE LA TRANSACTION : 30 juin 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro
VOLUME : 183.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.0000 Euro
VOLUME : 183.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 13
DATE DE LA TRANSACTION : 03 juillet 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 14
DATE DE LA TRANSACTION : 07 juillet 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 15
DATE DE LA TRANSACTION : 16 juillet 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 16
DATE DE LA TRANSACTION : 17 juillet 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.9000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 17
DATE DE LA TRANSACTION : 29 juillet 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.8000 Euro
VOLUME : 1 151.0000
PRIX UNITAIRE : 3.8200 Euro
VOLUME : 113.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.8018 Euro
VOLUME : 1 264.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 18
DATE DE LA TRANSACTION : 26 août 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.7000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.7000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 19
DATE DE LA TRANSACTION : 04 septembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.6000 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 20
DATE DE LA TRANSACTION : 07 septembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.5400 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.5400 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 21
DATE DE LA TRANSACTION : 09 septembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.4600 Euro
VOLUME : 1 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.4600 Euro
VOLUME : 1 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 22
DATE DE LA TRANSACTION : 08 décembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.2700 Euro
VOLUME : 3.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.2700 Euro
VOLUME : 3.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 23
DATE DE LA TRANSACTION : 23 octobre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.3740 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.3740 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 24
DATE DE LA TRANSACTION : 28 juillet 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.3000 Euro
VOLUME : 3 300.0000
PRIX UNITAIRE : 0.3000 Euro
VOLUME : 29 700.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.3000 Euro
VOLUME : 33 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 juillet 2024
COMMENTAIRES :
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Octopus Biosafety SA published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 16:09:09 UTC.