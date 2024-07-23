2024DD987523

23 juillet 2024

FR0013310281 - DD183152

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bertrand VERGNE, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : OCTOPUS BIOSAFETY

LEI : 969500N9JR2SWLNAY585

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 05 mai 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.7000 Euro

VOLUME : 30 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.7000 Euro

VOLUME : 30 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 28 décembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.0000 Euro

VOLUME : 7 002.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.0000 Euro

VOLUME : 7 002.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 26 mai 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.8000 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.8000 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 27 mai 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.9800 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.9800 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 5

DATE DE LA TRANSACTION : 08 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.4000 Euro

VOLUME : 500.0000

PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 6

DATE DE LA TRANSACTION : 09 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro

VOLUME : 985.0000

PRIX UNITAIRE : 3.7000 Euro

VOLUME : 15.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.6015 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 7

DATE DE LA TRANSACTION : 11 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 8

DATE DE LA TRANSACTION : 17 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.6000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 9

DATE DE LA TRANSACTION : 18 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.8000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.8000 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 10

DATE DE LA TRANSACTION : 22 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro

VOLUME : 753.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.0000 Euro

VOLUME : 753.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 11

DATE DE LA TRANSACTION : 29 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 12

DATE DE LA TRANSACTION : 30 juin 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.0000 Euro

VOLUME : 183.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.0000 Euro

VOLUME : 183.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 13

DATE DE LA TRANSACTION : 03 juillet 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 14

DATE DE LA TRANSACTION : 07 juillet 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 15

DATE DE LA TRANSACTION : 16 juillet 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 16

DATE DE LA TRANSACTION : 17 juillet 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.9000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 17

DATE DE LA TRANSACTION : 29 juillet 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.8000 Euro

VOLUME : 1 151.0000

PRIX UNITAIRE : 3.8200 Euro

VOLUME : 113.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.8018 Euro

VOLUME : 1 264.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 18

DATE DE LA TRANSACTION : 26 août 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.7000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.7000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 19

DATE DE LA TRANSACTION : 04 septembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.6000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.6000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 20

DATE DE LA TRANSACTION : 07 septembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.5400 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5400 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 21

DATE DE LA TRANSACTION : 09 septembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.4600 Euro

VOLUME : 1 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.4600 Euro

VOLUME : 1 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 22

DATE DE LA TRANSACTION : 08 décembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.2700 Euro

VOLUME : 3.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.2700 Euro

VOLUME : 3.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 23

DATE DE LA TRANSACTION : 23 octobre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.3740 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.3740 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 24

DATE DE LA TRANSACTION : 28 juillet 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.3000 Euro

VOLUME : 3 300.0000

PRIX UNITAIRE : 0.3000 Euro

VOLUME : 29 700.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.3000 Euro

VOLUME : 33 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 juillet 2024

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

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Disclaimer

Octopus Biosafety SA published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 16:09:09 UTC.