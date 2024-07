Octopus Biosafety est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire. Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de décontamination des locaux grands volumes (bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports, etc.). Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme. De plus, de multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données.

