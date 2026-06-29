L'essentiel :

- L'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 est reportée au plus tard au 31 décembre 2026.

- La prorogation de six mois a été accordée par le Tribunal de commerce de Lorient pour finaliser les diligences du commissaire aux comptes.

- Le rapport annuel sera publié en ligne à la même échéance, sans impact sur le plan de redressement en cours.



Octopus Biosafety S.A., cotée sur Euronext Access Paris, informe de la prorogation du délai légal pour la tenue de son assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Cette demande, déposée le 11 juin 2026 auprès du président du Tribunal de commerce de Lorient, vise à obtenir un délai supplémentaire de six mois pour finaliser les diligences du commissaire aux comptes, notamment en raison de la disponibilité tardive des comptes des entités hors de France, attendus pour le 15 octobre 2026.



Le président du Tribunal de commerce de Lorient a accepté cette requête par ordonnance datée du 15 juin 2026. L'assemblée générale se tiendra donc au plus tard le 31 décembre 2026, avec un objectif de réunion fixé à la mi-décembre 2026. Le rapport annuel, comprenant les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, sera publié en ligne à cette même date.



Cette prorogation n'affecte pas l'exécution du plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Lorient le 4 juillet 2025, dont les échéances sont respectées. Par ailleurs, le premier trimestre 2026 a vu les premières ventes des solutions robotiques avicoles et industrielles de la société, avec une nouvelle génération de robots avicoles en développement, dont les livraisons sont prévues au second semestre 2026.



La date précise de l'assemblée générale sera communiquée ultérieurement.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Octopus Biosafety : Prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale... | Zonebourse



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