Octopus Renewables Infrastructure Trust plc est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs un niveau attractif et durable de revenus, avec un élément de croissance du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable en Europe et en Australie. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans des actifs d'énergie renouvelable en Europe et en Australie, comprenant principalement des actifs qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, avec un accent particulier sur les parcs éoliens terrestres et offshore et les parcs solaires photovoltaïques, ainsi que des actifs et des entreprises liés à l'énergie renouvelable qui ne produisent pas d'électricité (ensemble, les actifs d'énergie renouvelable). Elle possède un portefeuille d'environ 36 actifs d'énergie renouvelable, y compris trois investissements de développeurs totalisant 662 mégawatts (MW), dont 545 MW de capacité opérationnelle et 117 MW d'actifs en construction. Son gestionnaire d'investissement est Octopus Renewables Limited.