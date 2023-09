(Alliance News) - Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC a déclaré jeudi que sa valeur nette d'inventaire avait diminué au cours de son dernier semestre dans des "conditions de marché volatiles", mais a néanmoins fait état d'une performance "réussie".

L'investisseur londonien en actifs de production d'électricité a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin était de 107,67 pence, en baisse par rapport à 109,44 pence au 31 décembre.

Les actions d'Octopus étaient en hausse de 0,3 % à 90,97 pence à Londres jeudi matin.

Octopus Renewables a également augmenté son dividende cible pour 2023, à 5,79 pence par action, contre 5,24 pence en 2022. Il s'attend à ce que le paiement soit entièrement couvert par le flux de trésorerie de son portefeuille d'exploitation.

Le rendement total de la VNI a été négatif de 4,9 % pour le premier semestre 2023, contre un rendement négatif de 0,2 % l'année précédente. Cependant, Octopus a déclaré qu'il avait encore réalisé un rendement positif de 27,0% au cours de la période écoulée depuis son introduction en bourse en décembre 2019.

Octopus a noté qu'au cours du semestre, il "a continué à diversifier ses sources de revenus et a ajouté d'autres opportunités de croissance à long terme". Plus particulièrement, il "est entré sur le marché du stockage par batterie" en acquérant une participation de 50% dans le projet Woburn Road en janvier, et a accepté d'investir jusqu'à 5 millions de livres sterling dans HYRO Energy Ltd en avril.

Le portefeuille d'Octopus Renewables au 30 juin comprenait 38 actifs d'une capacité totale de 668 mégawatts, contre 583 mégawatts à la même période l'année précédente.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

