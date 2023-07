Octopus Renewables Infrastructure Trust plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni et constituée en Angleterre et au Pays de Galles. L'objectif d'investissement de la Société est d'offrir aux investisseurs un rendement sur le revenu, avec un élément de croissance du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable en Europe et en Australie. La Société est un fonds d'impact dont l'objectif principal est d'accélérer la transition vers le net zéro grâce à ses investissements. La société possède un portefeuille d'environ 30 actifs d'énergie renouvelable (éolienne et solaire photovoltaïque) totalisant environ 495 mégawatts (MW). La Société est gérée par un investisseur en énergie renouvelable en Europe, Octopus Investments Limited (le Gestionnaire d'investissement).