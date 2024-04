Octopus Titan VCT plc est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est d'investir dans un portefeuille diversifié de petites entreprises britanniques afin de générer une croissance du capital sur le long terme ainsi qu'un flux de dividendes attractifs exonérés d'impôts. Son objectif est de fournir aux actionnaires des dividendes attrayants et un rendement potentiel du capital en investissant ses fonds dans un large éventail de sociétés non cotées du Royaume-Uni qui répondent aux critères pertinents des VCT. Elle investit dans des entreprises technologiques et possède un portefeuille de plus de 140 entreprises en phase de démarrage opérant dans une gamme variée de secteurs. La société investit dans divers secteurs, notamment les technologies financières (Fintech), les technologies profondes, la santé, les consommateurs, les logiciels interentreprises (B2B), la biologie et le climat. La filiale de la société est Zenith Holding Company. Le gestionnaire de portefeuille de la Société est Octopus Investments Limited, et son gestionnaire est Octopus AIF Management Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds