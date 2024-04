Ocugen, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies géniques et cellulaires, de produits biologiques et de vaccins qui améliorent la santé des patients dans le monde entier. Le pipeline technologique de la société comprend une plateforme de thérapie génique modificatrice, une plateforme de thérapie cellulaire de médecine régénérative et des thérapies biologiques pour les maladies de la rétine. La société développe actuellement COVAXIN, un candidat vaccin intramusculaire inactivé à virion entier contre le COVID-19 pour le marché nord-américain. Elle développe également une plateforme de vaccins inhalés mucosaux, qui comprend OCU500, un vaccin bivalent COVID-19 ; OCU510, un vaccin quadrivalent contre la grippe saisonnière ; et OCU520, une combinaison de vaccin quadrivalent contre la grippe saisonnière et de vaccin bivalent COVID-19. Sa plateforme de thérapie génique modificatrice vise à traiter diverses maladies rétiniennes, notamment la rétinite pigmentaire (RP), l'amaurose congénitale de Leber (LCA) et la maladie de Stargardt, à l'aide d'une thérapie diagnostique à mutation unique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale