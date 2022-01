Ocugen, Inc. annonce que l'étude sur la dose de rappel de COVAXIN (BBV152) démontre des réponses immunitaires robustes et une sécurité à long terme.

Ocugen, Inc. a annoncé que son partenaire, Bharat Biotech, a publié sur le serveur de préimpression medRxiv les résultats positifs d'une analyse de phase 2 du candidat vaccin, COVAXIN (BBV152), chez des participants âgés de 12 à 64 ans, recevant une dose de rappel six mois après une seconde dose. L'analyse a révélé que les participants ayant reçu une dose de rappel ont vu une augmentation significative des titres de neutralisation, un indicateur important de l'efficacité du vaccin. Des données supplémentaires issues de l'analyse ont révélé que plus de 75 % de tous les participants présentaient une réponse d'anticorps neutralisants détectable six mois après leur deuxième dose de COVAXIN. Après avoir reçu le rappel, les participants ont également constaté une augmentation des titres d'anticorps (au 28e jour) qui étaient plus élevés que ceux obtenus après la série primaire de deux doses. Les TGM des anticorps neutralisants de type sauvage (PRNT50) un mois après une dose de rappel contre les variants Alpha, Beta, Delta et Delta plus ont été multipliés par 10-9, 161-0, 264-7 et 174-2 par rapport aux valeurs de base six mois après la deuxième dose, respectivement. COVAXIN (BBV152) est un produit vaccinal candidat expérimental aux Etats-Unis. Il a été développé par Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) - Institut national de virologie (NIV). COVAXIN (BBV152) est un vaccin hautement purifié et inactivé qui est fabriqué à l'aide d'une plateforme de fabrication de cellules vero. Avec plus de 180 millions de doses administrées à des adultes en dehors des Etats-Unis, COVAXIN (BBV152) est actuellement autorisé en cas d'urgence dans 17 pays, et des demandes d'autorisation d'urgence sont en cours dans plus de 60 autres pays. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment ajouté COVAXIN (BBV152) à sa liste de vaccins autorisés en cas d'urgence. En outre, pas moins de 110 pays ont accepté la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination Covid-19 avec l'Inde, qui incluent la vaccination avec COVAXIN (BBV152). Le nom commercial, COVAXIN, n'a pas été évalué par la FDA.